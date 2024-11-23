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Врачи рассказали о природных антибиотиках для укрепления иммунитета

Врачи рассказали о природных антибиотиках для укрепления иммунитета

Врачи из Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе поделились информацией о природных аналогах антибиотиков, которые могут помочь в борьбе с болезнетворными бактериями и поддержать иммунную систему.

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