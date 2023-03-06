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Джордж и Ленард набрали на пару 76 очков, «Клипперс» прервали серию из пяти поражений

«Клипперс» в воскресенье прервали серию из пяти поражений подряд, победив «Мемфис» со счетом 135:129.

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