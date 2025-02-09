Звёзды под прицелом: Якубович, Лерчек, Ткачук и другие знаменитости столкнулись с законом Юлия ЧелкановаЗнаменитости часто оказываются в центре внимания не только благодаря своим достижениям, но и благодаря скандалам, которые порой становятся частью их публичной жизни.