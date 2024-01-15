Россия вновь стала лидером поставок урана в США

В ноябре 2023 года Россия впервые стала главным поставщиком урана в США. По прошествии 11 месяцев прошлого года Соединенные Штаты закупили у России урана на максимальную сумму с 2010 года - 96 миллионов долларов.
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