Страна и люди
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Страна и люди

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Россия вновь стала лидером поставок урана в США

Россия вновь стала лидером поставок урана в США

В ноябре 2023 года Россия впервые стала главным поставщиком урана в США. По прошествии 11 месяцев прошлого года Соединенные Штаты закупили у России урана на максимальную сумму с 2010 года - 96 миллионов долларов.

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