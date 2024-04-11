Андрей Белоусов: движущей силой технологического развития является конкуренция

10 апреля в Технопарке «Сколково» стартовал Международный форум «Открытые инновации». Как в России будут развивать прикладные технологии, способствовать выращиванию технологических бизнесов и формировать самодостаточную технологическую базу, обсудили участники пленарной сессии «Технологии – ключ к суверенитету».
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