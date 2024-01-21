РИА Новости: Босфор перекрыли из-за поломки у танкера из России

Транзит судов через Босфорский пролив временно приостановили. Как сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции, причиной этому послужила поломка у следовавшего из России нефтяного танкера.
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