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Газета.ру

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Британия получит доступ к украинским данным для военного ИИ

Британия получит доступ к украинским данным для военного ИИ

Великобритания станет первым иностранным государством, которое получит доступ к украинской платформе Avengers AI Labs с данными о "миллионах объектах", собранных камерами и датчиками в зоне боевых действий, сообщили в правительстве королевства.

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