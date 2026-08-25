Британия получит доступ к украинским данным для военного ИИ

Великобритания станет первым иностранным государством, которое получит доступ к украинской платформе Avengers AI Labs с данными о "миллионах объектах", собранных камерами и датчиками в зоне боевых действий, сообщили в правительстве королевства.
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