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Захарова ответила на призыв украинца Бенюка бить детей за русский язык

Захарова ответила на призыв украинца Бенюка бить детей за русский язык

Она подчеркнула, что во избежание подобных реплик и нужна денацификация Украины.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на призыв украинского актера об избивании детей за русскую речь.

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