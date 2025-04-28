Захарова ответила на призыв украинца Бенюка бить детей за русский язык

Она подчеркнула, что во избежание подобных реплик и нужна денацификация Украины.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на призыв украинского актера об избивании детей за русскую речь.
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