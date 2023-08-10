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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

На пыльном заводе, на который поступали жалобы, обнаружили нарушения

Руководству «Еврогранита» внесли представление прокуратуры, виновника пыльных бурь в Медвежьегорске привлекли к ответственности На щебеночном заводе в Медвежьегорском районе, на который поступали жалобы от местных жителей, обнаружили нарушения.

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