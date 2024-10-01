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62-летний водитель "Ларгуса" погиб в ДТП на калужской дороге

62-летний водитель "Ларгуса" погиб в ДТП на калужской дороге

В понедельник утром в Калужской области произошло смертельное ДТП, сообщили в полиции. По предварительным данным, 30 сентября в 10 часов 45 минут на 8 км автодороги "Ульяново - Брежнево" 62-летний водитель машины Lada Largus ехал в сторону села Заречье, не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

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