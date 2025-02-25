Российские войска выбили ВСУ из Белогоровки в ЛНР

Полковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил в своем Telegram-канале, что российские военные полностью выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Белогоровки — одного из двух населенных пунктов ЛНР, остававшихся под контролем Киева.