Военные заявили о снижении активности артиллерии ВСУ на артемовском направлении

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Активность артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) снизилась на артемовском участке фронта в Донбассе, что позволяет экипажам БМП работать ближе к позициям противника, сообщил в беседе с РИА Новости командир бронегруппы 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск с позывном "Баркас".