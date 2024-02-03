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Военные заявили о снижении активности артиллерии ВСУ на артемовском направлении

Военные заявили о снижении активности артиллерии ВСУ на артемовском направлении

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Активность артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) снизилась на артемовском участке фронта в Донбассе, что позволяет экипажам БМП работать ближе к позициям противника, сообщил в беседе с РИА Новости командир бронегруппы 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск с позывном "Баркас".

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