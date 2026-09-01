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Прохоркин — о Ги Буше: «Стал лучше понимать лигу, в которую шел с закрытыми глазами»

Прохоркин — о Ги Буше: «Стал лучше понимать лигу, в которую шел с закрытыми глазами»

Форвард «Авангарда» Николай Прохоркин рассказал об особенностях работы под руководством Ги Буше и адаптации команды к требованиям канадского специалиста.

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