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Мальчика Лешу, приветствовавшего колонны российских военных, посвятили в юнармейцы

Мальчика Лешу, приветствовавшего колонны российских военных, посвятили в юнармейцы

Начальник главного штаба Всероссийского движения «Юнармия» Никита Нагорный торжественно посвятил в члены движения восьмилетнего мальчика из Белгородской области Лешу Павличенко, который приветствует колонны военной техники и участников спецоперации.

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