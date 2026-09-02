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Царьград

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Средняя зарплата в стране в июне приблизилась к 115 тысячам рублей

Средняя зарплата в стране в июне приблизилась к 115 тысячам рублей

Средний заработок в стране удерживается выше 100 тысяч рублей уже семь месяцев подряд.Средний размер заработных плат в стране в июне 2026 года приблизился к отметке в 115 тысяч рублей.

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