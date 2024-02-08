G7 стремится ограничить возможности России использовать «теневой флот» нефтяных танкеров. О таком последнем признаке усиления западных санкций против РФ агентство Bloomberg узнало в правительстве Великобритании.
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