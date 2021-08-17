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Профсоюз обратился к вице-премьеру Абрамченко с просьбой восстановить завод «Тяжстанкогидропресс»

Профсоюз обратился к вице-премьеру Абрамченко с просьбой восстановить завод «Тяжстанкогидропресс»

Новосибирская областная организация Российского профсоюза работников промышленности обратилась к куратору Сибирского федерального округа вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой помочь в сохранении и восстановлении завода «Тяжстанкогидропресс».

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