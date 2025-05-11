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Пискарёв: страны НАТО в преддверии Дня Победы развернули антироссийскую кампанию

Пискарёв: страны НАТО в преддверии Дня Победы развернули антироссийскую кампанию

Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что страны НАТО в преддверии Дня Победы развернули антироссийскую кампанию.

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