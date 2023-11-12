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Указ №1400: Горбачёвская «перестройка» закончилась Борисовым царством

Указ №1400: Горбачёвская «перестройка» закончилась Борисовым царством

Указ №1400: Горбачёвская «перестройка» закончилась Борисовым царством После того, как в Белом доме разорвался последний танковый снаряд и стало ясно, что противостояние Ельцина с Верховным Советом завершилось поражением последнего, в России началась новая эпоха – мутное время царя Бориса Не первый год многие историки спорят и пытаются выяснить, где и когда постсоветская Россия совершила роковой «поворот не туда» на очередной исторической развилке? Называются разные даты, но, судя по всему, роковой поворот был сделан 21 сентября 1993 года, когда в восемь часов вечера Ельцин подписал указ №1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации».

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