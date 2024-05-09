Пушков: глава КНР уравновесил переговоры в Париже встречами с Вучичем и Орбаном

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин уравновесил парижские переговоры, проведенные с французским лидером Эммануэлем Макроном и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, встречами с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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