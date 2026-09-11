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Царьград

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В Краснодаре гимназия №69 получила Кубок лучшего караула Поста №1

В Краснодаре гимназия №69 получила Кубок лучшего караула Поста №1

В Краснодаре завершился учебный год несения Почётной Вахты Памяти на Посту №1. Итоги торжественно подвели на Площади Памяти Героев.

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