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Кристиан Хорнер: «Лоусона бросили в омут: одна практика, сразу же квалификация на одной из труднейших трасс»

Резервный пилот «Ред Булл» и «Альфа Таури» выступит вместо Даниэля Риккардо на Гран-при Нидерландов в составе команды из Фаэнцы.

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