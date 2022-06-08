Призером чемпионата России по боям ММА стал спортсмен из Уссурийска

Призером чемпионата России по боям ММА стал спортсмен из Уссурийска

Уссурийские спортсмены клуба "Мужество" успешно представили Приморье на всероссийском чемпионате по смешанным единоборствам ММА.

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