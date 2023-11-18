Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

С 25 ноября по 3 декабря в шведском Эстерсунде пройдет первый этап Кубка мира по биатлону. Кубок мира по биатлону-2023/24 Первый этап Эстерсунд, Швеция Расписание гонок 25 ноября, суббота Сингл-микст 14:30 Смешанная эстафета 16:30 26 ноября, воскресенье Индивидуальная гонка, женщины 13:20 Индивидуальная гонка, мужчины 16:30 29 ноября ноября, среда Эстафета, женщины 17:20 30 ноября, четверг Эстафета, мужчины 17:20 1 декабря, пятница Спринт, женщины 16:45 2 декабря, суббота Спринт, мужчины 16:45 3 декабря, воскресенье Гонка преследования, женщины 16:00 Гонка преследования, мужчины 18:00 ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.
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