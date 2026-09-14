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ИТ-эксперт Виноградов: мощные ИИ-системы повышают риск злоупотреблений

ИТ-эксперт Виноградов: мощные ИИ-системы повышают риск злоупотреблений

Главный редактор журнала «IT Expert» и портала IT-World Андрей Виноградов выразил мнение, что остановить дальнейшее развитие нейросетей уже невозможно.

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