Россия и Китай планируют совместный ремейк советского фильма "Невероятные приключения итальянцев в России"

В рамках празднования 75-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой Россия и Китай приступили к работе над совместным проектом - ремейком классического советского фильма "Невероятные приключения итальянцев в России".
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