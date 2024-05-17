Госавтоинспекция спасла жизнь участнику ДТП в Бурятии

В Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) спасли жизнь участнику войсковой специальной операции (СВО), оперативно доставив его в больницу после того, как он потерял сознание и не приходил в себя.