Госавтоинспекция спасла жизнь участнику ДТП в Бурятии

В Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) спасли жизнь участнику войсковой специальной операции (СВО), оперативно доставив его в больницу после того, как он потерял сознание и не приходил в себя.
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