Жертвы цифровой гильотины; От Кима Кардашьяна до Селены Гомеса

На прошлой неделе в социальных сетях, в основном в Tik Tok, стартовала новая кампания протеста под названием «Цифровая гильотина», которая блокировала аккаунты знаменитостей и известных деятелей мира, которые были безразличны или молчали об убийствах израильского режима в секторе Газа, а из-за этого Селена Гомес, Рианна, Ким Кардашьян, Билли Айлиш, Кайли Дженнер и Бейонсе потеряли сотни тысяч поклонников и последователей.