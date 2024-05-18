Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Жертвы цифровой гильотины; От Кима Кардашьяна до Селены Гомеса

Жертвы цифровой гильотины; От Кима Кардашьяна до Селены Гомеса

  На прошлой неделе в социальных сетях, в основном в Tik Tok, стартовала новая кампания протеста под названием «Цифровая гильотина», которая блокировала аккаунты знаменитостей и известных деятелей мира, которые были безразличны или молчали об убийствах израильского режима в секторе Газа, а из-за этого Селена Гомес, Рианна, Ким Кардашьян, Билли Айлиш, Кайли Дженнер и Бейонсе потеряли сотни тысяч поклонников и последователей.

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