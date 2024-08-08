id Software анонсировала и выпустила сборник Doom + Doom 2 — бесплатный апгрейд, новый эпизод, мультиплеер и поддержка русского языкаСтудия id Software со сцены начавшегося 8 августа фестиваля QuakeCon 2024 представила сборник Doom + Doom 2 с улучшенными версиями двух первых игр культовой серии шутеров Doom.
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