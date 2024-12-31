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ИЗВЕСТИЯ iz

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Сальдо заявил о стратегическом поражении киевского режима

Сальдо заявил о стратегическом поражении киевского режима

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во вторник, 31 декабря, заявил, что цели специальной военной операции (СВО) на Украине успешно достигаются, а киевский режим последовательно терпит стратегическое поражение.

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