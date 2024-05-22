Блинкен цинично поздравил народ Ирана с гибелью президента Раиси

АндрейБорков

Какие еще нужны доказательства причастности США к смерти Президента Ирана? Америкосы в конец охренели, края не видят в то, что творят! Уже и не скрывают своих преступлений. И какая же реакция в Иране и в мире на это ПРИЗНАНИЕ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ США будет?