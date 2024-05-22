Госсекретарь США заявил, что иранский народ только выиграл от внезапной смерти своего президента.Глава американской дипломатии Энтони Блинкен заявил, что иранский народ и мир в целом выиграли от гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси, попутно обвинив покойного в неких "ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и.
Блинкен цинично поздравил народ Ирана с гибелью президента Раиси
Комментарии
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АндрейБорков
Какие еще нужны доказательства причастности США к смерти Президента Ирана? Америкосы в конец охренели, края не видят в то, что творят! Уже и не скрывают своих преступлений. И какая же реакция в Иране и в мире на это ПРИЗНАНИЕ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ США будет?
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17 час.
Ю
Юрий Зубрин
Ну ,какая же это СУКА,жидовская скотина!Ничего святого,стократно отвратительнее фашистов гитлера!
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16 час.
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