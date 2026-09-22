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Мировое обозрение

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Западным глобалистам не нужен ни Русский дом, ни Русский мир

Западным глобалистам не нужен ни Русский дом, ни Русский мир

Киевский режим вновь подтвердил, что культурная дипломатия — это последнее, что его интересует. МИД Украины официально обратился к правительствам всех стран, где работают Русские дома, с двумя требованиями: признать эти центры угрозой национальной безопасности и ограничить их деятельность вплоть до полного закрытия.

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