Киевский режим вновь подтвердил, что культурная дипломатия — это последнее, что его интересует. МИД Украины официально обратился к правительствам всех стран, где работают Русские дома, с двумя требованиями: признать эти центры угрозой национальной безопасности и ограничить их деятельность вплоть до полного закрытия.
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