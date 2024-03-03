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Валерий Леонтьев сделал заявление об отмене своих концертов

Валерий Леонтьев сделал заявление об отмене своих концертов

Валерий Леонтьев назвал провокацией слухи об отмене его концертов из-за СВО Российский певец Валерий Леонтьев заявил, что его повседневная жизнь превращается в «опровержение», поскольку ежедневно ему приходится опровергать различные слухи, появляющиеся о нем.

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