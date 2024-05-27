Глеб Никитин представил премьер-министру Узбекистана потенциал Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая, ФедералПресс. Глава региона Глеб Никитин в ходе рабочей встречи с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым представил промышленный и научно-образовательный потенциал Нижегородской области.
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