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Китайские сериалы впервые обогнали корейские по просмотрам в России

Китайские сериалы впервые обогнали корейские по просмотрам в России

Интерес россиян к восточной культуре продолжает расти. В первой половине 2026 г. китайские сериалы впервые обогнали южнокорейские по просмотрам, а спрос на азиатские продукты, готовые блюда и снеки заметно увеличился.

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