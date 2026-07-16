Политика как он...
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Политика как она есть

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"Российский" шрифт возмутил украинцев. Нацбанк срочно бросился исправлять

"Российский" шрифт возмутил украинцев. Нацбанк срочно бросился исправлять

Национальный банк Украины изменит дизайн на новой купюре 2000 гривен с изображением поэта и диссидента Василия Стуса.

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Комментарии
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Андрей Васильченко
Пусть на иврите пишут! Банкирам так легче читать. Да и быдлу яснее, кто на Украине господарь.
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4 н.
Владимир Морж
Надо им перейти на исконный укрский шрифт - латиницу, а цифры римские. Но это не поможет. Обязательно найдут символ, который используют кляты москали.
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4 н.
Андрей Бедный
Когда Бог решает наказать  человека, он лишает его разума. /Похоже сейчас он решил наказать целую страну, простите, территорию.
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4 н.