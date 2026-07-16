"Российский" шрифт возмутил украинцев. Нацбанк срочно бросился исправлять

Андрей Васильченко Пусть на иврите пишут! Банкирам так легче читать. Да и быдлу яснее, кто на Украине господарь.

Владимир Морж Надо им перейти на исконный укрский шрифт - латиницу, а цифры римские. Но это не поможет. Обязательно найдут символ, который используют кляты москали.