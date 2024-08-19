Медэксперт Завалюк: автоклав более эффективен в обеспечении полной стерильности

В слюне и крови пациентов стоматолога могут находиться вирусы гепатита В и С, вирусы герпеса, цитомегаловирус, вирус кори, паротита, ветряной оспы, ВИЧ, микобактерия туберкулеза, стрептококки, стафилококки и, разумеется, коронавирус.
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