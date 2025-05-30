Автоэксперт Кадаков назвал восемь пунктов признания авто российским

Минпромторг высчитывает степень локализации автомобилей в России по балльной системе, в соответствии с которой определенное количество баллов начисляется за применение отечественных компонентов и производственных операций на территории России.
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