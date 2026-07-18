🤔В России хотят усилить контроль за ценами на продукты на фоне ускорения годовой инфляции и резкого подорожания топлива.
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🤔В России хотят усилить контроль за ценами на продукты на фоне ускорения годовой инфляции и резкого подорожания топлива.
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