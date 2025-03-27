Тасоев, Адамян, Блиев, Таймазова, Курбонмамадова вошли в состав российской команды на чемпионат Европы по дзюдо

У мужчин в состав российской команды вошли Аюб Блиев (до 60 кг), Мурад Чопанов и Иван Черных (оба – до 66 кг), Данил Лаврентьев (до 73 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), Матвей Каниковский и Арман Адамян (оба – до 100 кг), Инал Тасоев и Валерий Ендовицкий (оба – свыше 100 кг).