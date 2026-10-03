Проект «Acoustic Kitty», или Как в ЦРУ тренировали кота, чтобы за СССР следить

Секретным шпионом может быть не только Джеймс Бонд. Речь идет о… кошке. Да, да, простой кошке! Натренированной и обученной сотрудниками ЦРУ с целью получения информации о Советском Союзе.
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