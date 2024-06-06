День 7 июня в истории

Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Памятная дата ООН, установленная резолю­цией Генеральной Ассамблеи организации в декабре 2018 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.