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Аргументы и Факты

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Жители Германии начали массово собирать грибы на кладбищах

Жители Германии начали массово собирать грибы на кладбищах

Жители ФРГ стали массово собирать грибы на кладбищах, сообщает Bild.Глава Общества немецких кладбищенских садоводов Михаэль Балленбергер отметил, что традиционное представление о кладбище как исключительно закрытом и скорбном месте постепенно меняется.

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