Хотел развод и перехотел

ВераВерная

Спасибо за рассказ. Вообще Нина удивила...женщины такого типа редко меняются. Тридцать лет жила для мужа и детей, забыв, что у неё кроме них, есть ещё и она сама. Очень хорошо, что она наконец об этом вспомнила. А Михаил...сам, своими руками и глупостью, приблизил одинокую и безрадостную старость...Кому на закате жизни нужен не вполне здоровый человек, что его зазноба Татьяна ему и показала.