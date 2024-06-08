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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Хотел развод и перехотел

Хотел развод и перехотел

Нина давно забыла о своих потребностях и желаниях, растворившись в заботе о семье. Но потом дети выросли, у них появилась своя жизнь, а муж постоянно был недоволен и без конца предъявлял претензии.

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Комментарии
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ВераВерная
Спасибо за рассказ. Вообще Нина удивила...женщины такого типа редко меняются. Тридцать лет жила для мужа и детей, забыв, что у неё кроме них, есть ещё и она сама. Очень хорошо, что она наконец об этом вспомнила. А Михаил...сам, своими руками и глупостью, приблизил одинокую и безрадостную старость...Кому на закате жизни нужен не вполне здоровый человек, что его зазноба Татьяна ему и показала.
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