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Революция Петра I

Революция Петра I

Триумф Российского флота. Худ. С. Нестеренко 1994. Эта статья продолжает рассказ об эволюции Русского государства, в период с самого конца XVII до тридцатых годов XVIII века.

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