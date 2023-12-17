Запад уличили в изменении тона общения с Зеленским

president.gov.ua Запад поменял тон общения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как заметили авторы издания Responsible Statecraft, даже американский лидер Джо Байден в вопросе помощи Киеву изменил свою позицию.
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