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Как избавиться от навязчивой рекламы в интернете, и почему так важно не дать себя «посчитать» любым интернет-сервисам

Как избавиться от навязчивой рекламы в интернете, и почему так важно не дать себя «посчитать» любым интернет-сервисам

Как избавиться от навязчивой рекламы на экране, мешающей спокойному чтению. Как обойти рекламные алгоритмы, стремящиеся показать вот уже полгода ненужный холодильник или предлагающие вступить в группу барбершопа в другом городе, рядом с которым ты случайно зачекинился, когда был там проездом? Как скрыть свои действия не только от корпораций, но и от спецслужб? Зачем вообще с этим заморачиваться? Медиа-активист и исследователь проблем защиты приватности Олег Упит рассказывает про инструменты, обманывающие алгоритмы и объясняет, почему важно не дать себя посчитать.

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