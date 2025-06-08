Группировка «Центр» наступает по территории Днепропетровской области

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Танковая дивизия в составе группировки «Центр» вышла на западную границу Донецкой Народной Республики и развивает наступление на территории Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
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