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Атакованный у Сочи танкер "Афрамакс Рио" отбуксировали: что будет дальше?

Атакованный у Сочи танкер "Афрамакс Рио" отбуксировали: что будет дальше?

Танкер «Афрамакс Рио», атакованный у побережья Черного моря, отбуксировали в безопасное место. Специалисты принимают меры для предотвращения возможного загрязнения акватории.

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