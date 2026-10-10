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Царьград

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Новолуние в Новосибирске 10 октября: как загадать желание

Новолуние в Новосибирске 10 октября: как загадать желание

Вечером 10 октября в 22:50 по новосибирскому времени Луна окажется между Землёй и Солнцем, из-за чего её неосвещённая сторона будет обращена к планете и спутник станет практически невидимым.

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