Новолуние в Новосибирске 10 октября: как загадать желание

Вечером 10 октября в 22:50 по новосибирскому времени Луна окажется между Землёй и Солнцем, из-за чего её неосвещённая сторона будет обращена к планете и спутник станет практически невидимым.
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